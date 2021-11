À Charleroi, ce sera du du 24 novembre au 6 décembre, avec toute une série d'actions prévues par la plateforme "Ruban blanc", coordonnée par la Maison Plurielle et qui rassemble les associations carolos actives dans le combat pour l'égalité.

Violences physiques (coups, viols, féminicides) ou plus insidieusement psychologiques (chantage émotionnel, menaces, dépendance économique, violences institutionnelles) sont toujours présentes dans notre société. La plateforme tentera durant deux semaines d'éclairer l'opinion publique sur cet état de fait : les femmes subissent, toujours en 2021, toute une série de violences parce qu'elles sont des femmes.

"Nous travaillons d’arrache-pied pour faire de Charleroi une Ville non sexiste et prévenir les violences faites aux femmes mais la tâche est immense et cette lutte ne pourrait se faire sans l’engagement des acteurs de terrain. C’est pourquoi, depuis dix ans, la Ville soutient activement la campagne Ruban Blanc", expliquent la Ville de Charleroi et l'échevine de l'Egalité des Chances, Alicia Monard, par voie de communiqué. La Ville est partenaire de la plateforme, avec le SPF Intérieur et l'asbl Charleroi centre-ville.

Un exemple? "Depuis début 2017, la Belgique compte plus de 140 féminicides dont 18 rien qu’en 2021. Des chiffres glaçants auquel il faut ajouter les agressions non létales mais qui marquent les femmes dans leur chair et dans leur esprit, et qui place la Belgique au-dessus de la moyenne d’autres pays européens."

Pour s'informer ou soutenir la lutte contre ces violences, voici les différentes actions :

Du 24 au 26 novembre, un info-truck circulera dans les différents districts de Charleroi (itinéraire précis ici)

Le 25 novembre, à 12h, une manifestation est organisée sur le boulevard Tirou, face à la CBC, avec un moment de recueillement pour les femmes qui sont mortes de ces violences.

Jusqu'au 6 décembre, des rubans blancs seront exposés dans les lieux publics carolos

Durant toute la durée de la campagne, une exposition de chaussures rouges* sera organisée dans les commerces du centre-ville, au GHDC et à la maison pour associations

La plateforme fera aussi campagne sur les réseaux sociaux, via sa page Facebook notamment

* Les chaussures marquent le vide créé par l’absence des victimes, la diversité de chaussures représente la diversité de femmes victimes de violence et la couleur rouge symbolise le sang versé des victimes.