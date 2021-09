La Belgique est confrontée à une grave pénurie de sang du groupe O négatif. L’établissement de transfusion sanguine (ETS) de Charleroi connu sous le nom du "Don de sang" ne déroge pas à la règle.

"Nos stocks se sont vidés", confirme la qualiticienne Stéphanie Marana. "Lundi soir, il nous restait 11 poches. Les besoins de la nuit ont réduit cette réserve de moitié. Nous n’en avons plus que cinq et aucun autre organisme ne peut nous aider : Croix rouge, Mont Godinne... La pénurie est généralisée !"

L’ETS carolo est l’un des trois organismes agréés du pays pour la collecte, l’analyse et la préparation de produits sanguins à destination du secteur de la santé. "C’est nous qui assurons l’approvisionnement des hôpitaux de la région de Charleroi", poursuit Stéphanie Marana. "De manière générale, la situation est critique pour l’ensemble des produits. Mais elle est particulièrement inquiétante pour le groupe O négatif où nous n’avons plus de margé. Nous lançons un appel à tous les donneurs sans quoi nous ne serons plus en mesure de fournir le réseau !"

De manière générale, la participation aux dons est en baisse. "A l’IMTR ce lundi où nous organisions une collecte mobile, il y a eu très peu de volontaires, ça a été catastrophique. Il est important que la solidarité reprenne !" La suppression du jour ou demi-jour de congé octroyé aux donneurs a accentué la pénurie.

L’ETS carolo accueille le public tous les jours de la semaine au 31 du boulevard Zoé Drion (juste à côté du stade du Sporting), de 9 à 19h les lundis et vendredi et de 9 à 13h les mardis, mercredis et jeudis. Dans la région, une collecte mobile est prévue ce mardi 28 de 15 à 19h à Wangenies, à Marchienne le jeudi 30 de 14h30 à 16h30, au CHU Vésale vendredi 01 octobre de 12h30 à 16h30, à Gerpinnes le lundi 4 de 14 à 19h et à Jumet Centre le mardi 5 de 14h30 à 18h30.

> Infos sur le site dondesang.be