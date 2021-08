Le dimanche 29 août prochain, la Cavalcade sera de retour à Farciennes! Le départ se fera à 15 heures, mais il y aura déjà des animations à partir de midi sur la grand-place, avec notamment l'étonnant homme-orchestre Rémy Bricka et un atelier cirque. "On attend encore les détails, en concertation avec les autorités communales, pour le parcours dans les rues de Farciennes et les concerts qui se feront durant tout le week-end", nous signale le centre culturel.

Pour préparer la Cavalcade avec les enfants, le centre culturel s'est à nouveau allié avec l'AMO Visa Jeunes et la province de Hainaut pour organiser ses traditionnels ateliers, du 23 au 27 août. "Avis aux enfants volontaires, à partir de 8 ans. Durant une semaine, nous proposons aux enfants de prendre part à des activités d'expression et de créativité, ils pourront participer au cortège tant par la percussion que par la danse, la confection de costumes, d'accessoires et d'instruments de musique", nous dit-on. Des activités seront organisées le matin, et l'après-midi sera consacré aux ateliers costumes.

Pour le stage, l'inscription est obligatoire (0477/77.75.14), au prix de 2€ par participant. L'AMO rappelle aussi de prévoir un casse-croûte pour le midi.