Il faudra attendre le 15 mars pour être fixé, indique Geneviève De Gucht, la gestionnaire de l’ASBL Châtelet Centre Ville, qui organise l’événement.

"On est toujours en code orange au baromètre corona, avance-t-elle. On n’a pas encore toutes les informations et ce que ce code implique pour des activités d’envergure telles que la cavalcade. Ce qu’on espère, c’est que d’ici au dimanche des Rameaux, le 10 avril cette année, on sera repassé en code jaune. Cela signifie qu’il ne faudra plus contrôler le CST, ce qui est le gros problème pour une grosse fête."

Cela étant dit, la gestionnaire annonce déjà une bonne nouvelle: "Comme les maraîchers, les forains, aux, ne sont pas soumis au CST, et la fête foraine aura bien lieu. Mais deux week-ends au lieu de trois, entre le 2 et le 10 avril." Et si, par la plus grande malchance, la cavalcade était à nouveau compromise, "on ferait sans doute quelque chose comme à Charleroi pour le carnaval", en formule réduite. Difficile, en effet, d’imaginer que la cavalcade n’ait pas lieu alors que les Gilles de Châtelet fêtent, cette année, leur 50e anniversaire et sont dès lors "société royale".

Le feu vert à la cavalcade reviendra au collège communal. "Je reste positive, confie Geneviève De Gucht. Les chiffres du Covid sont bons, mais il ne faudrait pas un nouveau variant… "