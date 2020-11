Dix ans après l’ouverture du chantier d’assainissement, le site des anciennes aciéries Allard à Marchienne amorce sa reconversion. La Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE) vient d’y mettre en activité sa nouvelle centrale photovoltaïque en bordure de l’Eau d’Heure. Les travaux de construction avaient débuté au mois d’août. D’une puissance de 2MWc, cette unité de production d’électricité verte compte 444 panneaux. Elle fournira annuellement l’équivalent de la consommation de 600 ménages, l’énergie sera réinjectée sur le réseau.

C’est en 2010 que la SPAQuE a débuté l’assainissement de cette friche de 27 hectares pour y accueillir des activités économiques, du commerce ou du logement. Sa réhabilitation s’est étalée sur 7 ans, en deux phases : de 2010 à 2014, il y a eu la dépollution et l’aménagement des zones Est et Nord Ouest, suivis pendant trois ans par le reprofilage du reste du terrain avec la déconstruction d’éléments. Au sud-ouest du site, entre la rue des Carrières et l’Eau d’Heure, a été créée une zone de confinement d’environ 8 hectares où sont stockés, sous protection étanche, des terres faiblement polluées (issues de l’ancienne activité) qui ne présentent aucun risque de dissémination. C’est sur cette zone de confinement inconstructible que vient de s’établir la centrale dont la production évitera le rejet d’un million de tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère.

Dans la région, plusieurs installations photovoltaïques d’importance sont déjà fonctionnelles : en toiture du centre de tri de BePost et aux caisseries Belle Vue à Fleurus et à la centrale électrique d’Amercoeur. Pour son projet des anciennes usines Allard, la SPAQuE avait obtenu le feu vert des fonctionnaires délégué et technique de la Wallonie en février 2019.