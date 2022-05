Si l'arrivée des beaux jours et des premiers jours de chaleur sont des plus agréables. Pour les sans-abri il n'en est pas de même. En effet, le soleil franc et la chaleur ne sont pas plus faciles à supporter que le froid et la neige durant l'hiver.

Alors que des moyens financiers supplémentaires sont alloués durant la période hivernale ainsi que des heures d'ouverture plus larges dans les centres d'accueil, cela n'est pas pareil même s'il existe pourtant un plan canicule. "Nous n'avons pas encore lancé le plan canicule mais devons tout de même nous préoccuper des personnes sans-abri. Même si nous n'avons pas de budget supplémentaire, les travailleurs sociaux se rendent à la rencontre des personnes fragilisées afin de leur fournir de l'eau, de la crème solaire, une casquette et un document pour savoir où se rendre afin de boire," explique Laurent Ciaccia du Relais Social de Charleroi.

Ce travail sur le terrain est nécessaire car tous ne fréquentent pas les services d'aide. A l'approche de l'été, l'ensemble des acteurs sociaux et le CPAS de Charleroi se réunissent afin de se coordonner pour une mise en place efficace du plan canicule. "En fonction des températures nous mettons déjà des choses en place afin de venir en aide aux personnes précarisées même si réellement il n'y a pas une demande franche. Nous sommes ici dans une période de chauffe pas encore de canicule et nous réagissons au jour le jour. Il n'y a pas de grandes organisations en marche. Ce mardi, certains sont déjà venus car nous avons un peu de réserves d'eau."

Une sensibilisation est aussi faite autour de la consommation d'alcool. "Bien entendu nous parlons de l'importance d'une bonne hydratation et des dangers de l'absorption de trop grandes quantités d'alcool qui peut être une cause justement de déshydratation," conclut Laurent Ciaccia.