Ce mardi 28 janvier, le tribunal correctionnel de Charleroi a accueilli la première audience de la CTT, appelée à aider les prévenus dépendants aux stupéfiants à mieux s'en sortir.



Annoncée lors de la présentation du plan de gestion du nouveau procureur du Roi de Charleroi, Vincent Fiasse, en mai dernier, la chambre de traitement de la toxicomanie a officiellement pris effet ce mardi 28 janvier 2020 avec une première audience au sein du palais de justice de Charleroi.

Fort répandu en Flandre, mais également en Amérique du Nord, c’est la première fois qu’une pareille chambre est mise en place du côté du parquet de Charleroi. Dans un premier temps, les audiences de la CTT auront lieu tous les troisièmes mardis du mois. Avant, peut-être, d’être élargi à plusieurs audiences par mois.

Ce mardi matin, Clélia et Camille ont été les premières prévenues à intégrer le processus.

Mais concrètement, quel est ce processus ? Le juge Etienne Davio, qui préside la 11e chambre correctionnelle, a pris le temps d’expliquer la suite des événements aux deux jeunes femmes souffrant de dépendance aux produits stupéfiants. La CTT va permettre d’accorder une chance supplémentaire aux prévenus poursuivis par le ministère public après la commission d’infractions. Le but ? Aider les personnes dépendantes aux drogues de s’en sortir via la mise en place d’un suivi personnalisé en concertation avec les centres thérapeutiques et la maison de justice. « Il s’agit d’un service d’aide offrant la possibilité de prendre en charge sa problématique », explique le juge Davio aux deux prévenues. Avant d’intégrer le programme, il faut remplir une condition primordiale : être en aveux des faits.

Deux assistantes de la maison de justice sont présentes à l’audience. Ce sont elles qui vont « prendre en charge » les justiciables. Ceux-ci doivent s’engager dans le processus en signant un papier. Ensuite, une enquête sociale et une rencontre sont organisées pour permettre d’établir les besoins des prévenus.

Grâce à cela, un suivi thérapeutique et un suivi au sein de la maison de justice pourront être mis en place. Le justiciable devra répondre aux convocations sous peine de rompre la confiance du tribunal. Tous les mois, à l’audience, le point sera effectué sur l’évolution du suivi via des rapports établis par les assistants de la maison de justice.

Clélia et Camille semblent avoir pris conscience de l’importance du respect des conditions et du processus. « C’est vraiment bien, car c’est une chance supplémentaire de s’en sortir. Ça ne peut qu’être bénéfique », se félicite Clélia. Si les conditions ne sont pas respectées, le tribunal se chargera de tirer la sonnette d’alarme afin d'alerter les prévenus sur le non-respect des conditions. Si l'attitude persiste, le juge reviendra aux sanctions pénales habituelles et condamnera les prévenus pour les faits commis.