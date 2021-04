C’est à l’issue d’une audience publique d’une demi-heure que la chambre du conseil de Charleroi a, ce mardi, rendu une ordonnance d’internement contre Julie L. Pour rappel, la trentenaire et mère de trois enfants a, le 30 juin dernier au domicile familial de Hantes-Wihéries, tué Orphée et Cérès, âgés de 2 et 7 ans. Julie L. était jusque-là une enseignante et une mère de famille sans histoire, unanimement appréciée dans le quartier de la rue du Jeu de Balle.

Thibald, l’aîné de la fratrie, 9 ans, avait quant à lui survécu aux blessures provoquées par sa mère. Bertrand, le père de famille, avait découvert la scène d’horreur en rentrant de sa journée de travail. Son épouse venait de poignarder Thibald et Cérès avant d’étouffer le petit Orphée. Après avoir commis l’irréparable, Julie L. avait tenté de mettre fin à ses jours en se tailladant les veines et en se plongeant dans un bain.

Personne ne pouvait prévoir

La juge d’instruction Gabriel, en charge de l’enquête depuis 10 mois, a tenu lors du règlement de la procédure à apaiser les possibles culpabilités des proches de la famille. "Personne ne doit se dire qu’il a loupé quelque chose. Ce n’était tout simplement pas possible de prévoir ce qui allait se passer."

Après 10 mois d’enquête et de professionnalisme de la part des différents acteurs qui ont pris part à ce dossier, l’enquête est bouclée. Le ministère public avait dernièrement déposé un réquisitoire d’internement contre l’inculpée. Décision logique compte tenu de l’état mental de Julie L., atteinte d’un trouble au moment des faits et qui l’est encore aujourd’hui. Comme confirmé lors du règlement de procédure, cette dernière souffre d’un « état dépressif mélancolique » renforcé jour après jour, notamment à cause d’un avortement forcé pour raisons médicales. Ni la partie civile, ni le ministère public et ni la défense ne s’opposent à cette mesure.

Le cadre médical sera défini par la chambre de protection sociale et par le tribunal d’application des peines (TAP). Les deux chambres devront juger du type de soin à fournir à Julie L. et dans quelle mesure, avec un placement en centre fermé ou non.