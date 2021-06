C'était quelque chose au début des années 2000, mais ça s'est un peu perdu depuis : les tournois de mini-foot dans les quartiers vont reprendre à Charleroi.

Des équipes de jeunes (deux catégories: 12-15 ans et 16-21) s'affronteront dans leurs districts avant de pouvoir aller représenter leur quartier à la grande finale qui se fera sur les terrains de Garricha, sur le toit du Décathlon de Dampremy.

La "District Cup", qui s'adapte donc aux nouveaux districts de Charleroi, est gratuite - les participants recevront même un pack de la Ville de Charleroi - et vise à renforcer la cohésion des quartiers tout en "accrochant les jeunes via le sport", note Karim Chaïbaï (PS), l'échevin des Sports et de la Jeunesse. D'autres activités (châteaux gonflables, animations vélos, jeux anciens, pana soccer) seront organisées en marge de la compétition amicale.

L’inscription gratuite au tournoi est ouverte aux filles et garçons de 12 à 15 ans ou de 16 à 21 ans. Les équipes devront être composées de maximum 8 joueurs (matches 5 contre 5) et seront inscrites par le responsable d’équipe soit via l’e‑mail districtcup@​charleroi.​be, soit par téléphone au 0495/910.154. "Les joueurs ne peuvent jouer que dans un seul district", précise le règlement.

Les dates :