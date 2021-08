Ce mercredi, on était dans le District Ouest avec l'échevin des Sports Karim Chaïbaï. L'ancien joueur de futsal professionnel était de retour dans son quartier de la cité Matadi. "Ca fait un carton", se réjouit-il entre deux checks avec diverses personnes présentes sur place. Sur fond de musique hip-hop, les jeunes courent sur le terrain par équipe de quatre, d'autres se font des passes à côté en attendant que l'animateur au micro appelle le nom de leur équipe. Plus loin, dans le petit parc des rues du Spignat et des Carrières, des plus petits crient avec les jeux et animations prévues en parallèle.

Le projet aura vu pas moins de 200 matches sur l'été. Dans les cinq districts, 57 équipes se sont disputés des matchs de 10 minutes, avec des règles aménagées pour le street-football. A chaque étape, deux vainqueurs dans chaque catégorie (12-15 ans et 16-21 ans), soit vingt équipes, peuvent aller disputer la grande finale du 28 août. A l'appel d'un des collaborateurs de son cabinet, qui anime les matchs, Karim Chaïbaï profite d'un blanc pour se rendre sur le milieu du terrain. "Je ne veux pas être trop long, vous avez toutes et tous sûrement envie de jouer, mais j'en profite pour tous vous remercier de faire vivre le projet en y participant, et je remercie aussi les équipes d'animation sportive de la Ville de Charleroi. Profitez, mettez des buts et des petits ponts." © van Kasteel

L'échevin a de quoi être fier. Son idée, celle de lancer un grand tournoi inter-districts gratuit et ouvert à tous, a rameuté des jeunes d'un peu partout. "On a des équipes mixtes, des filles et des garçons qui jouent ensemble, des talents et des gens qui touchent pour la première fois un ballon. Des mena (mineurs étrangers non-accompagnés, NdlR), des enfants des plaines, et d'autres partenaires en ont profité pour se greffer sur l'événement, c'est super! Ca rejoint bien l'idée de sports pour tous", nous glisse-t-il. "C'est difficile de mobiliser les jeunes, il y a 25 ans on était tous dehors pour chercher quoi faire, mais aujourd'hui avec les téléphones et les PlayStation, faut réussir à les attirer." En préparation de la District Cup, des éducateurs, des associations, des régies de quartier, des maisons de jeunes et même l'échevin lui-même ont quadrillé le territoire carolo pour signaler aux jeunes qu'ils croisaient de la tenue du tournoi. Pour la suite, il veut d'ailleurs aller plus loin: attirer ces jeunes pour les rediriger vers les infrastructures sportives et les clubs pendant l'année, toujours avec un objectif de gratuité.

Vu le succès, Karim Chaïbaï ne s'en cache pas: il veut remettre le couvert l'année prochaine après cette "édition zéro". "On est aussi ouverts à la possibilité d'étendre le dispositif pour faire des championnats entre communes périphériques !"