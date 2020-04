Beaumont ne fera pas de bond de 400 ans en arrière cette année. L'organisation de cette fête qui n'a lieu qu'une fois tous les 5 ans est trop complexe à mettre en oeuvre à cause du confinement, et même si les journées n'étaient prévues qu'en octobre, les organisateurs se sont vu obligés de repousser en 2021.

La reconstitution de "La légende de Charles Quint et des trois Auvergnats", qui mobilise plus de 800 figurants et rameute près de 10.000 personnes tous les 5 ans à Beaumont, est reportée en octobre 2021. Elle aurait dû se tenir sur deux jours durant le premier week-end d'octobre, mais les organisateurs ont dû prendre la décision de l'annuler pour cette année.

"Cette décision fut très difficile à prendre mais l’organisation d’un tel événement ne permet pas la moindre improvisation et réclame énormément de moyens tant humains que financiers. Or, les mesures gouvernementales liées au Covid-19 ne permettent pas au Comité organisateur de mener à bien l’ensemble des tâches préparatoires", notent les organisateurs. Et le tout sans savoir si un événement de cette ampleur serait même possible en octobre 2020.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'origine de cette reconstitution, l’histoire raconte qu’en 1549, trois chaudronniers venus d’Auvergne ont arrêté et molesté Charles Quint, qui se promenait seul dans la campagne beaumontoise. A l’entrée de la ville, la Garde reconnut l’empereur et le sauva. Arrêtés, les trois larrons ont ensuite été pendus en pleine rue. Mais avant de l’être, l’un d’eux a déclaré la célèbre et terrible phrase : "Ville de Beaumont, ville de malheur. Arrivés à midi, pendus à une heure."

Le Comité reste persuadé que l’ensemble des parties prenantes comprendront le bien-fondé de cette décision et assurent