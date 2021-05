Un vaste chantier a été lancé depuis quelques semaines en vue de réaménager la rive droite de la Sambre ainsi que l’esplanade de la gare de Charleroi. Après les travaux d’installation du chantier, la première phase des travaux débute ce lundi 31 mai.

"À partir de cette date, la trémie sera définitivement interdite à la circulation (du pont Résistance vers Olof Palme) devant la gare, sauf pour les bus", signale l'agence de communication Gosselin & de Walque. La boucle en surface permettant l’accès au tri postal reste, elle, ouverte.

Une déviation est installée via les rues Charles Ernest, Paul Janson, des Francs, Julien Dulait et l’avenue Paul Pastur pour rejoindre la N53 (soit emprunter l’axe parallèle à la rue de la Villette par l’intérieur de Marcinelle).

© D.R.

"Les automobilistes souhaitant accéder à la gare privilégieront autant que possible l’accès via la rue de la Villette, à l’arrière de la gare. Attention, celle-ci est provisoirement mise en sens unique (sens d’ouest en est). Pour ceux qui empruntent ordinairement la trémie, un dépose minute est possible dans la boucle au niveau du P4 et de l'accès à Bpost, soit le parking situé entre l’Hôtel des Chemins de fer et Bpost. Les accès (à pied) au hall, aux guichets et au tunnel sous voies (Côté Namur) sont alors possibles via le Quai n° 1. Ce dépose minute ne permettant aucun arrêt prolongé, il est conseillé de se reporter un peu plus loin lorsque l’on vient rechercher un navetteur" ajoute le communiqué.

Associant le Port Autonome de Charleroi, la Ville de Charleroi et l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), ces travaux visent à offrir un nouveau visage au quartier de la gare, avec une mobilité plus douce et un cadre plus vert.