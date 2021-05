À Charleroi, l’élaboration de l’avant-projet de cité administrative entre dans sa dernière ligne droite. La programmation immobilière a été définie et les premières esquisses des espaces intérieurs viennent d’être présentées aux membres du personnel.

Pour en concevoir l’aménagement et les fonctionnalités, la Ville a mobilisé des agents dans le cadre d’une démarche inédite de co-construction, souligne le directeur général Lahssen Mazouz. À partir de mars 2020, un processus participatif inspiré de la maîtrise d’usage a été initié, en collaboration avec l’intercommunale Igretec dont le bureau d’études a été désigné pour réaliser le projet. En pratique, cinq groupes de travail réunissant chacun 11 agents ont été mis en place. Leurs membres ont réfléchi aux besoins en termes d’accessibilité, de sécurité intérieure et de mobilité, de bureaux et de zones de rencontres, d’équipement et de modularité.

© Asymétrie

Tous ces éléments ont conduit à une première série d’ébauches qui ont été retravaillées en fonction des remarques, selon le bourgmestre Paul Magnette qui s’en est expliqué dans un récent bulletin des questions écrites du conseil communal.

La volonté est d’ouvrir le bâtiment en octobre 2023, la réception définitive étant fixée deux ans plus tard. Selon le rétroplanning, la demande de permis sera déposée à la rentrée en septembre ou en octobre, afin de pouvoir lancer le marché public de travaux dans le second semestre 2022.

© Asymétrie

C’est dans l’ancien building Magister face au centre des Finances sur le Left Side Business Park qu’il est prévu d’installer la cité administrative. La Ville avait racheté cet ensemble immobilier de 12 000 mètres carrés pour y regrouper près de 800 agents. Le nombre a été revu à la baisse. Ils seront moins de 600, répartis selon cinq pôles : direction générale, direction financière et service des Finances, Aménagement du Territoire (Logement, Urbanisme, Patrimoine, Commerce et Marchés), Ressources Internes et Vie Citoyenne, dispersés sur différents sites.

L’opération a un triple objectif : gain d’efficacité, amélioration des conditions de travail des agents et d’accueil des visiteurs et enfin, recherche d’économies d’échelle. "Une attention particulière a été apportée à la qualité et au confort", indique le DG. Il est ainsi prévu d’aménager une grande salle polyvalente au rez-de-chaussée convertible en réfectoire d’entreprise. Un centre de fitness et de sport a été intégré, ainsi qu’une infirmerie avec un local d’allaitement pour les jeunes mamans.