L’intercommunale Igretec va voir ses activités monter en puissance l'année prochaine.

L’année 2021 s’annonce comme celle de tous les défis pour l’intercommunale Igretec. Intervenant à la fois comme bureau d’études, maître d’ouvrage, organisme de développement économique, aménageur urbain et gestionnaire immobilier - avec des activités dans les secteurs de l’eau et de l’énergie, l’entreprise aura en effet à concilier la coordination de plusieurs chantiers du programme Charleroi DC à celui de la construction de la Cité des métiers, un projet immobilier de 55 000 mètres carrés répartis sur deux sites et rassemblant trois opérateurs d’enseignement. L’investissement s’élève à un total de 45 millions. Si le permis doit arriver dans les prochains jours, la volonté est de débuter les travaux au printemps 2021, jusqu’en 2023 au minimum.

Pour rappel, la Cité des métiers s’articulera autour de deux pôles : d’une part, le bâtiment Roullier sur le campus de l’UT, de l’autre, le site des Aumôniers du Travail dans la Grand’rue, derrière le complexe de Ville 2.

Comme les activités d’enseignement ne s’interrompront pas, les cours et ateliers devront se déplacer au fur et à mesure de l’avancement du chantier, un casse-tête auquel ont réfléchi les trois partenaires du projet. "Tout a été préparé dans le détail", selon le président d’Igretec Serge Beghin.

La Cité des métiers de Charleroi bénéficie depuis 2013 d’une reconnaissance internationale. En 2019, ses actions ont touché près de 5 000 personnes. À terme, la fréquentation espérée est de 150 000 usagers par an, avec le guichet d’orientation, les activités culturelles et scientifiques et les animations "découverte" et immersives.