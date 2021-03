Comment va la cité des métiers de Charleroi ? Pas si mal. Les contraintes sanitaires n’ont pas mis au tapis ses activités de formation et de sensibilisation aux carrières techniques (lire plus bas). Quant à l’attribution du marché de travaux, on entre dans la dernière ligne droite : c’est en date du 30 mars que l’intercommunale Igretec déléguée à la maitrise d’ouvrage procèdera à l’ouverture des offres.