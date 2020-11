Vendredi soir, la mauvaise nouvelle est tombée pour les salons de coiffures, d’esthétiques, etc. Ils seront encore fermés jusqu’au 15 janvier 2021.

C’est un coup très difficile pour les travailleurs de ce secteur qui doivent encore une fois de plus puiser dans leur réserve. "Nous sommes en colère. Nous sommes pourtant utiles pour le moral, pour l’apparence physique et le bien être des personnes ", déclare Çigdem Aslaner, coiffeuse à Dampremy depuis 5 ans.

Même si le gouvernement leur donne des aides, pour eux, cela n’est pas assez. "Des l’ouverture, nous avons eu des factures à payer. Pour vivre nous devons toucher notre bénéfice. Nous n’avons pas le choix. C’est de l’argent que nous avons essayé de mettre de côté. Mais un jour ou l’autre cela va se terminer", ajoute-t-elle.

Pour Julie Soranno, coiffeuse à Gilly, elle a perdu 40% de sa clientèle lors de la première réouverture. "Il faut savoir que durant les deux dernières semaines avant qu’on reconfine, je n’avais personne. Je finissais à 15h."

Ce secteur ne comprend pas cette décision surtout qu’il a respecté toutes les règles sanitaires. "Nous avons reçu une fiche sanitaire. Nous devons porter le masque. Les toilettes sont interdites. Nous ne pouvons plus servir de boissons. Il n’y a plus de portemanteau. Les accompagnants sont aussi interdits. On devait avoir un client par 10m2. Moi, mon salon fait 50m2, j’ai dû faire sauter des sièges", explique Julie.

Pour beaucoup de coiffeuses comme Julie, leur salon de coiffure c’est toute leur vie. Leur métier est vraiment une passion pour elles. Les travailleurs de ce secteur ont un sentiment d’abandon. Ils se sentent délaissés. "Moi ce qui me fait peur, c’est pour ces jeunes qui vont tout perdre. Les nouveaux salons ferment leurs portes petit à petit. Et d’autres suicides sont à venir. Il y a trop d’inégalité", enchérit Anna De Lellis, esthéticienne à Roux.