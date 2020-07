Ses lieux de prédilection ? Le voisinage et la commune de Courcelles.

François, gringalet et d’un calme olympien, est détenu à la prison de Jamioulx. Sa vie n’a pas été rose. François est presque illettrée et vit dans un milieu précarisé. Sans emploi, François essaye de se faire quelques euros comme il le peut, en revendant son butin en occasion. Depuis 15 ans, Me Deprez est l’avocate de François et à chaque fois, c’est la même chanson. Archiconnu pour vols, François se retrouve ce vendredi, de nouveau, sur le banc des prévenus pour une multitude de vols.

D’après la substitute Marr, François est bien l’auteur des nombreux vols. Daniel et Linda, voisins de François, ont été victimes de vols de canons à chaleur, boissons et outils. L’administration communale de Courcelles a également été dépouillée par François. Ce dernier se permet même de se faufiler sur un chantier communal pour y voler divers outils. Alors qu’il conteste certains des faits, la substitute Marr n’est jamais bien loin pour rappeler au prévenu que son GSM a été géo localisée sur les lieux du vol ou mieux, avec la découverte de photos des objets et outils volés dans le téléphone de François.

Le ministère public requiert une peine de 3 ans de prison ferme pour sanctionner les nombreux vols, sans la moindre possibilité d’une mesure de faveur. "Il y a plusieurs antécédents spécifiques et il est même en état de récidive légale." Me Deprez, à la défense et habituée de plaider pour son client, souhaite que le tribunal accorde l’absorption avec un arrêt de la Cour d’appel de Mons condamnant François à 30 mois de prison.

Le dossier a été mis en continuation au 23 juillet prochain pour permettre le dépôt de l’arrêt de la Cour d’appel dans le dossier.