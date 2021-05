Depuis fin février, un plan de soutien et d’accompagnement est octroyé aux acteurs locaux touchés par la crise sanitaire

" L’Action Stimuli, Impulsion et Cohésion" a comme objectif de rendre le territoire pont-à-cellois plus résilient et solidaire. 500.000 euros seront dégagés afin de soutenir les acteurs économiques.

Les acteurs du monde sportifs sont essentiels au sein de la commune. Le collège communal à travers son plan stimuli a pris une série de décision envers les acteurs du sport pour un montant avoisinant les 55.000 euros. Ces aides sont réparties en trois axes : gratuité des infrastructures pour 2021, subsides des clubs sportifs et pour les écoles de jeunes.

Afin de garantir et faciliter l’accès aux clubs de sports, en parallèle, le CPAS de Pont-à-Celles implémentera à partir du 1er juillet 2021 le chèque sport et le chèque stage. La crise sanitaire a également eu des conséquences sur le décrochage sportif surtout dans les milieux les moins favorisés. Il est dès lors important de permettre et d’encourager à ce public à la pratique d’une activité sportive.