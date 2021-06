La cour d'assises du Hainaut a poursuivi, mardi, l'audition des témoins qui ont croisé Yasin Driessens, accusé de meurtre, et Romain Martin, la victime, le soir du 8 juillet 2018 dans le centre de Châtelet. La compagne de Romain a juré que la victime ne s'était jamais montrée violente avec elle.

Romain et Éloïse se connaissaient depuis huit ans, mais ils avaient entamé une relation sentimentale six mois avant les faits. Quand ils ne gardaient pas leurs enfants, ils se voyaient. Le 8 juillet, il est arrivé chez elle par surprise et l'a invitée à aller manger au restaurant chinois. Éloïse a fait état d'une dispute verbale chez elle, mais qui n'a pas duré très longtemps.

Le couple s'est rabiboché, a mangé, a bu et est reparti sans payer l'addition. Toutefois, la patronne du restaurant les a retrouvés sur une terrasse et ils sont revenus payer la note. Ils se sont ensuite rendus au Châtelet, un café situé sur la place d'Outre-Biesmes. Romain semblait joyeux. Né en France, il chantait même que les Bleus de Didier Deschamps allaient être champions du monde, 48 heures avant le match France-Belgique en demi-finale de coupe du monde de football en Russie.

Le patron du café s'est souvenu que Romain voulait boire du saké, mais il n'en avait pas. Il a servi une autre boisson au couple. À un moment, la table s'est renversée et les verres sont tombés sur le sol. Le patron s'est rappelé une dispute entre Romain et Éloïse, mais il n'a vu aucune violence. "Quand ils sont arrivés, ils disaient des bêtises, rien de méchant. Ils étaient joyeux et sympathiques", a raconté la femme du patron.

Le couple avait sympathisé avec d'autres clients. Selon l'un d'eux, Éloïse n'a jamais déclaré qu'elle était battue, contrairement à ce qu'a affirmé le patron du café.

Interrogée, Éloïse ne se souvenait plus de tout car elle était dans un état d'ivresse avancée ce soir-là. Toutefois, elle a déclaré que Romain ne s'était pas montré violent à son égard. "C'était un garçon gentil, qui avait le cœur sur la main. Nous avions une relation fusionnelle, il ne m'a jamais frappée."

Selon un jeune homme, ami de Romain, ce dernier n'était pas violent. Lorsqu'ils étaient tous les deux en IPPJ, il lui arrivait souvent de protéger le maigre Romain, souffre-douleur des plus costauds. Le témoin s'est adressé à l'accusé Yasin Driessens en le qualifiant de lâche. "Moi aussi j'ai été abandonné par mes parents, moi aussi j'ai grandi dans la rue mais jamais je ne frapperais un homme au sol avec autant de lâcheté". Le témoin a expliqué à la cour que ce sont les lois de la rue, "utilisées par des petits cons de quartier qui ont voulu se montrer". Chaque 1er juin, le témoin fêtait son anniversaire avec Romain, qui aurait eu 30 ans dans deux jours.

Tout indique que Romain Martin n'a porté aucun coup à sa compagne, le 8 juillet, alors que le mobile de ses agresseurs était justement de lui infliger une correction, car il se montrait violent avec Éloïse.