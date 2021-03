En 2020, la courbe démographique est repartie à la baisse dans la première ville de Wallonie. A la date du 1er janvier, Charleroi comptait 776 habitants en moins qu’au début de l’année précédente. Une évolution qu’a déploré le chef de groupe MR du conseil communal Nicolas Tzanetatos. Il y voit l’échec des politiques menées par la majorité en place depuis décembre 2018. Pour lui, "les investissements pour renforcer l’attractivité de la ville n’ont pas apporté de résultats." Deux paramètres essentiels ont freiné la croissance démographique. Primo, une piètre qualité de vie. La sécurité n’est pas au rendez-vous, la propreté fait parfois défaut, l’état des quartiers et des équipements laisse à désirer. Secundo, la pression fiscale est très forte. Même si les additionnels à l’IPP et au précompte immobilier rapportent moins que dans les villes de la même importance ou qu’en moyenne au sud du pays, les taux élevés dissuadent les ménages à revenus moyens ou importants de se domicilier.

Le leader du groupe libéral déplore que de nombreux projets du programme électoral des partis au pouvoir tardent à se concrétiser. Pour le bourgmestre Paul Magnette, les raisons de ce fléchissement résident dans la crise sanitaire. "Entre 2017 et 2019, la population avait augmenté de près de 1490 habitants, mais la surmortalité liée à la pandémie est venue inverser la tendance." Le bourgmestre est formel ; les autres métropoles ont connu le même phénomène. Dans la couronne urbaine, les communes de Courcelles, Châtelet et Fleurus ont souffert d’une perte démographique. Quant au projet de redressement porté par la tripartite PS-C+-Ecolo, il commence à prendre forme. Jamais les investissements en rénovation urbaine, en mobilité, en nature en ville, en services publics de proximité, en offre d’enseignement et en culture n’ont été aussi importants. La vaccination devrait contribuer à une remontée du nombre d’habitants.