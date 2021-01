Les contraintes sanitaires et l’afflux des besoins ont modifié l’organisation et le fonctionnement du réseau d’aide alimentaire de Charleroi. Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe (PS) fait le point à la demande de l’indépendant Nicolas Kramvoussanos.

Depuis le mois de juin, les acteurs publics et privés se sont regroupés sur une même plateforme, ce qui renforce leur efficacité et la cohérence de leurs projets. Service de première ligne du CPAS, le Passage 45 a procédé à la distribution de près de 83 tonnes de légumes, grâce à un accord passé avec les criées de Roeselare et Hoogstraten pour la reprise gratuite de leurs invendus. Dans le même temps, plus de 90.000 litres de lait ont été répartis.

Les aides alimentaires ont touché 6.568 citoyens, bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou assimilées, ainsi que de ménages surendettés. Des cartes d’accès les autorisent à venir retirer des colis chaque semaine. En 2020, le Passage 45 a enregistré quelque 30.000 fréquentations.

Pour se rapprocher de la population pendant le confinement, le service s’est décentralisé, des points de distribution ont été ouverts dans chaque district de l’entité.

Autre outil d’aide alimentaire : l’épicerie sociale, où les personnes en situation précaire peuvent s’approvisionner à des prix inférieurs de 15 à 30% à ceux du marché. Cette action a concerné près de 36.000 habitants.

Quant à la plateforme d’aide alimentaire, elle a reçu plus de 8.000 kilos de légumes en provenance du CPAS, ainsi que 100.000 gaufres offertes par un sponsor. Les fonds covid lui ont permis d’acheter pour 60.000 euros de viandes, fruits et produits première nécessité répartis entre sa vingtaine de membres.

Outre le détachement d’un de ses agents, la Ville a enfin subsidié le resto du cœur de Charleroi à hauteur de 116.000 euros, et le CPAS de 25.000, soit 141.000 euros.