L’échevin des Finances a fait le point au conseil communal.

Au conseil communal de Charleroi, l’échevin en charge des Finances Thomas Parmentier (PS) a détaillé le contenu d’une note établie par ses services pour chiffrer l’impact des pertes de recettes liées au coronavirus.

Sous déduction du subside Covid-19 de la Région wallonne (NdlR : d’un montant de 286 000 euros), les exonérations de taxes et de redevances octroyées aux entreprises et aux particuliers représentent une ardoise d’1,6 million d’euros. "Et encore : le calcul s’établit sur la base des dates de reprise annoncées des activités, soit par exemple le 8 juin pour l’Horeca et le 1er septembre pour les locations de salles communales", prévient-il. En cas de reconfinement ou d’allongement des délais, l’addition serait encore plus salée. Si pas moins de 21 postes budgétaires sont concernés, c’est celui de la taxe sur la force motrice qui occasionne le plus gros coût : 627 000 euros, contre un peu plus de 300 000 pour les taxes touchant les emplacements de stationnement gratuit et l’exploitation des parkings payants, 112 000 les taxes sur les cinémas…

"En parallèle, nous avons décidé de suspendre temporairement le recouvrement de nos dettes auprès des particuliers, et de reporter de quatre mois l’envoi des avertissements extrait de rôle (AER) pour la taxe d’enlèvement des déchets." Selon l’échevin, ces deux décisions auront un impact non négligeable sur la trésorerie de la Ville. "Enfin, l’accueil des enfants inscrits dans les crèches communales que leurs parents gardent à la maison ne leur sera pas facturé après le 18 mai, pour autant qu’ils préviennent au préalable. Cette disposition sera d’application jusqu’au 31 juillet."

En parallèle, des groupes de travail continuent à plancher sur la recherche de solutions pour alléger l’impact social de la crise.