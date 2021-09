Un nouveau point de location de matériel paramédical ouvre à Marcinelle, afin de centraliser le "gros matériel" à livrer à domicile, notamment les lits médicalisés, dans l'entrepôt loué début d'année pour y créer un hub alimentaire. Ce service central permettra de répondre plus rapidement aux demandes, signale la Croix-Rouge. Pour du matériel plus léger (chaises roulantes, béquilles, déambulateurs), les points de location de Charleroi, Jumet et Châtelet sont toujours disponibles.

Pour assurer un service, la Croix-Rouge cherche aussi des bénévoles disponibles 1 à 2 jours par semaine en matinée ou l'après-midi. "Pour le point central à Marcinelle, nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe existante : chauffeurs, livreurs, techniciens… Des personnes avec des compétences manuelles et techniques, afin de monter, démonter, réparer et livrer les lits chez les personnes, tout en faisant preuve d’empathie et de partage à l’égard des clients qui nous contactent." Intéressés? Contactez Benoit Fondu au 0492/13.16.99

"Vous avez été victime d’un accident ? Vous souhaitez continuer à vivre chez vous malgré les vicissitudes de l’âge ? Vous souffrez d’une maladie chronique et avez besoin d’une chaise roulante, d’un lit médicalisé ou d’un fauteuil releveur à commande électrique ? La Croix-Rouge propose une large gamme de matériel paramédical disponible rapidement en location à un prix raisonnable, avec un accompagnement personnalisé et constant", note la Croix-Rouge dans un communiqué.