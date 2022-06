Nichioforean a usé d'une fausse identité, Catalin Micea, un nom qu'il a porté publiquement alors qu'il ne lui appartenait pas. "Condamné 21 fois en Europe, il voulait s'offrir une virginité judiciaire", estime la magistrate.

Sur le gros volet du dossier, le vol avec meurtres de Goutroux, l'avocate générale estime qu'ils sont co-auteurs. "Il y a un boxeur, Balan, un fouilleur, Filimon, et un chauffeur, Nichiforean". L'accusation rejoint ainsi les parties civiles.

Les éléments contre Balan sont accablants: son ADN dans la maison et sur le pull de Nicole Paternoster, le polygraphe ou encore la téléphonie. Il est en outre passé aux aveux.

"Ce dossier n'est pas l'œuvre d'un seul homme", insiste l'avocate générale. "Les trois connaissent, sur le bout des doigts, les gens qui se trouvent dans la maison. Il n'y a aucune surprise pour eux. S'ils s'y rendent, en pleine après-midi, ils savent que trois personnes se trouvent à l'intérieur."

Isabelle Algoet estime que Balan est la pièce rapportée d'un duo habitué à voler pour financer l'achat de drogue. Chaque jour, Filimon et Nichiforean partent voler en utilisant une Peugeot grise. "Le tuyau d'aller voler chez les victimes ne vient pas de Balan, mais de Filimon." Le trio se rend sur place, le 24 avril, pour faire un repérage, "et ils emportent une arme".

L'avocate générale retient, dans son réquisitoire, les déclarations de la petite-fille du couple, qui a évoqué la présence d'un méchant monsieur. "Elle était dans le salon, en face de son papy qui se prenait des coups dans la tronche. Elle n'a pas pu voir sa mamie qui était dans le couloir. La petite-fille, qui cachait son visage derrière un coussin, n'a pas pu voir la présence d'un deuxième homme".

La trace d'un gant sur une boîte à l'étage est la preuve de la présence de Filimon, selon l'accusation. "On a trouvé des gants en tissu dans le tiroir de l'armoire de chevet de Filimon."

La représentante du ministère public est certaine que ce vol était ciblé. "Ce sont les bijoux qui étaient recherchés, et il fallait aller au contact des victimes." Elle précise que Filimon et Nichiforean étaient spécialisés dans les vols de bijoux, alors que la spécialité de Balan était plutôt le vol de cuivre. "Le drame était prévisible et accepté par les trois. Balan avait l'avantage de parler français et d'être costaud, à côté des deux loques humaines, consommateurs d'héroïne. C'était un pro de la frappe."

Concernant l'intention d'homicide, Isabelle Algoet estime que le rapport du médecin légiste suffit: "frapper des gens vulnérables avec une telle force, c'est accepter le risque létal. Il faut assumer les conséquences".

Mme Algoet souhaite lire, dans l'arrêt, que la parole de la petite-fille courageuse des victimes soit prise en compte, qu'elle a contribué à faire œuvre de justice. "Elle a vu des violences graves, un drame absolu."

La défense devait plaider dans la foulée.