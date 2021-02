Cet immense projet de mobilité commune, pour rappel, vise à totalement rénover deux des accès au centre-ville de Charleroi, la N5 à Couillet, depuis Philippeville, et la N53 à Mont-sur-Marchienne, depuis Bomerée. Pour un montant de plus de cent millions d’euros, avec des participations de la Wallonie et de l’OTW (opérateur du transport de Wallonie), les deux grands axes seront redessinés, en laissant place à une bande pour un bus à haut niveau de service (BHNS), qui permettra de relier le centre toutes les quelques minutes, rapidement et sans embouteillages, depuis des parkings de délestages situés aux sorties de la ville.

La prochaine étape est entre les mains du fonctionnaire délégué, qui doit voir s’il a toutes les pièces, et si le dossier est complet l’enquête publique pourra commencer. Après un avis des communes concernées, sur base des retours de l’enquête publique, le fonctionnaire délégué décidera d’accorder, ou non, le permis, voir de l’accorder avec conditions (...)