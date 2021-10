Trop souvent qualifiés de "cours de rien" les cours de philosophie et de citoyenneté sont pourtant à la base d’un éveil au monde.

Depuis quelques années, l’enseignement officiel propose des cours de philosophie et de citoyenneté. Véronique Verslooder dispense ce cours depuis maintenant six ans. Son approche et son discours ne peuvent que donner tort à ceux qui qualifient ce cours de "cours de rien".