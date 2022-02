La discrimination est un fléau. Particulièrement en matière d’accès au logement : nom à consonance étrangère, travailleur en intérim ou émargeant au CPAS, femmes seules avec enfants… toutes des catégories de la population sont régulièrement exclues du parc locatif privé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la capacité légale de conclure un bail ou la capacité financière de payer un loyer. "De nombreuses personnes ne peuvent même pas visiter un logement, elles sont exclues préalablement sur base de critères qui sont, en fait, illégaux", explique Laurence Leclercq (PS), échevine du Logement à Charleroi.

De fait : un petit tour sur n’importe quel site immobilier vous montrera des annonces stipulant "CDI exigé", "revenus professionnels nécessaires" voire "pas de CPAS !". Sur les 60 premières annonces d’un portail web bien connu, on a d’ailleurs repéré quatre annonces discriminantes. "Mais il y a aussi ceux qui refusent les animaux, tous les animaux, parce que si un propriétaire veut interdire les animaux de compagnie, il peut, mais pas pour les chiens-guides, par exemple. Ça peut constituer une discrimination", ajoute l’échevine. "Il y a aussi toutes celles et ceux qui se voient refuser des visites ou carrément se font raccrocher au nez parce qu’ils ont un nom à consonance étrangère ou un accent", ajoute de son côté Marie Luisi d’Unia, institution publique indépendante pour l’égalité des chances.

La situation à Charleroi n’est pas différente du reste de la Wallonie. "Comme partout, la majorité des dossiers qui sont ouverts chez nous concernent des critères de fortune : les candidats doivent avoir un emploi, souvent même un CDI, ce qui exclut toutes les personnes au chômage, au CPAS, avec des revenus d’invalidité, qui travaillent en Intérim ou en CDD", détaille Marie Luisi. "On peut comprendre les réticences des propriétaires, qui veulent que le loyer soit payé et y ont droit, mais il faut sensibiliser au fait que ce n’est pas parce qu’on n’a pas de CDI qu’on ne paie pas ses loyers. D’ailleurs, la discrimination peut aller jusqu’au tribunal : des sanctions sont prévues par la loi. Le logement est un droit fondamental."

C’est la raison pour laquelle l’ensemble des agences immobilières de la région de Charleroi viennent de recevoir un courrier de rappel à la loi anti-discrimination, accompagné d’un fascicule pratique et d’une fiche à utiliser lors des visites. C’est Laurence Leclercq et son cabinet qui ont lancé l’offensive : "la discrimination n’est pas toujours volontaire, c’est pourquoi il y a aussi la fiche de candidature, un outil que peuvent utiliser dès aujourd’hui les agences, pour savoir les questions qu’ils sont en droit de poser à des candidats, et celles qu’ils ne peuvent pas poser. Ce courrier est la première étape d’une réflexion plus large initiée par Françoise Daspremont fin 2020 et qu’on mène depuis avec Alicia Monard, qui a repris l’échevinat de l’Égalité des Chances, contre la discrimination dans le logement."

L’autre pan du problème concerne les propriétaires privés qui ne passent pas une agence. En parallèle, une étude spécifique sur Charleroi a donc été lancée avec l’ULB et l’UMons. "Une fois qu’on aura une vision plus fine de la situation, ça nous permettra de cibler plus précisément un problème ou une catégorie de propriétaires, pour d’autres actions de sensibilisation. Il faut en parler et informer, encore et encore : la Ville de Charleroi se fait aussi le porte-parole d’Unia. Ça inspirera peut-être d’autres communes."