La troisième et dernière audience du procès d’Anis B. a eu lieu ce mercredi. Les parents d’Alper Top ont exprimé leurs peines.

De nouveau, la salle 259 est pleine à craquer, comme depuis le début du procès il y a deux semaines. De nouveau, les personnes présentes affichent le sourire d’Alper, sur leur t-shirt.

Le jeune homme de 27 ans est décédé le 28 juin 2015 à l’hôpital. Selon le ministère public et la partie civile, le jeune homme a été victime d’un violent coup de poing, le 21 juin 2015, devant la discothèque Le Privilège à Charleroi. Alper, de sortie avec des amis, a chuté lourdement au sol, subissant un important traumatisme crânien. Anis B., 24 ans, boxeur professionnel et qui a été champion d’Europe, est poursuivi et suspecté d’être l’auteur du coup de poing qui a entraîné la lourde chute au sol, fatale à Alper.

Une enquête "cochonnée" selon la défense

Anis et son frère Bader, sorteur au club et poursuivi pour non-assistance à personne en danger, confirment n’avoir rien vu de la scène de coups. Le ministère public, qui se base sur plusieurs témoignages, est certain de la culpabilité du boxeur. Une peine de 4 ans de prison a été requise contre Anis, sans s’opposer toutefois à un sursis.

Lors de la troisième audience, Me Donatangelo, avocat de Bader, a plaidé l’irrecevabilité des poursuites, affirmant que l’enquête "a été cochonnée" et que les droits de la défense ont été violés. Me Jean-Phlippe Mayence, conseil d’Anis, plaide l’acquittement de son client. Selon la défense, difficile de dire si Alper a bel et bien été victime d’un coup. "Il y a la chute au sol, c’est certain. Mais peut-on dire que mon client a frappé la victime ? Peut-on dire que la victime a reçu un coup de poing ? Il n’y a aucune trace de coup visible sur la victime, il n’y a pas eu de témoins et il n’y a pas eu d’autopsie... il n’y a même pas eu de reconstitution."



La famille est détruite

Présents depuis le début du procès, les parents d’Alper ont pris la parole, plongeant la salle d’audience dans une profonde tristesse.

"Notre vie est foutue. On a laissé mourir mon fils", affirme Ali Top, le père d’Alper. La mère de la victime a brandi un sachet contenant des cheveux de son fils. "C’est le seul souvenir qu’il me reste de lui. C’était mon rayon de soleil… "

Le jugement tant attendu sera prononcé le 4 mars prochain.