La famille du jeune homme de 27 ans victime d’un coup de poing fatal d’Anis B. crie à l’injustice et ne comprend pas la peine de travail de 200 heures octroyée.

Deux jours après le prononcé dans le cadre du procès d’Anis B., la famille d’Alper Top ne décolère pas. Leur fils, frère, neveu, a perdu la vie succombant à ses blessures le 28 juin 2015 à l’hôpital. Une semaine plus tôt, devant la boîte de nuit Le Privilège au Quai de Brabant à Charleroi, Alper a reçu un coup de poing d’Anis B. Il a lourdement chuté au sol, ce qui a provoqué un important traumatisme crânien et son décès.

Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a considéré qu’Anis B. est bel et bien l’auteur du coup de poing fatal asséné à Alper. Mais dans l’incompréhension la plus totale dans le chef de la famille et des proches d’Alper Top, le tribunal a condamné Anis B., 24 ans, à une simple peine de travail de 200 heures. Compte tenu de son jeune âge au moment des faits et de son absence d’antécédent judiciaire, le tribunal a estimé qu’une peine de travail était la peine la plus adéquate pour la prévention de coups et blessures ayant entraîné la mort d’Alper sans intention de la donner. À la sortie de l’audience, la colère et la tristesse ont envahi la famille d’Alper.

Au lendemain de l’audience, la famille d’Alper ne parvient toujours pas à comprendre la peine infligée à Anis B. "Ils ne comprennent pas la douleur que l’on vit depuis la perte de notre fils. C’est scandaleux de donner une peine de travail alors qu’il a tué quelqu’un" , s’insurge Ali Top, père d’Alper. Après quasiment cinq ans de procédure, le jugement a été rendu. Mais il ne permettra pas à la famille de tourner la page judiciaire du décès d’Alper.

Les contestations d’Anis B. restent également en travers de la gorge. "Il n’a pas arrêté de mentir lors des trois audiences alors qu’il y avait des témoins." Pour la famille, aussi, l’absence d’images de vidéosurveillance est volontaire. "Ils ont effacé les vidéos pour se couvrir. Le système fonctionnait bien et puis, comme par hasard, plus rien." Enfin, les mesures de sécurité drastiques mises en place par le service PSO de la police passent mal. "Lors des audiences, les policiers nous ont fouillé à deux reprises, comme si c’était nous les criminels. C’est incompréhensible."

Vu la culpabilité reconnue d’Anis B. lors du jugement, la famille d’Alper ne peut pas faire appel de la décision. Seul le parquet peut décider d’interjeter appel de la décision. "Nous espérons qu’un appel sera fait. Le parquet ne peut pas laisser passer ça."

Pour la famille d’Alper, la justice a laissé place à l’injustice. Les proches comptent user de toutes les possibilités pour enfin obtenir justice. La famille reste à jamais anéantie. "Nous avons perdu notre rayon de soleil. Nous ne rions plus dans la maison. Il ne méritait pas une mort pareille."

Alper Top avait 27 ans et était apprécié de tous.