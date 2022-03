La solidarité n’a pas tardé à se manifester. À peine le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, avait-il lancé l’appel aux communes pour l’accueil d’éventuels réfugiés ukrainiens, que beaucoup d’entre elles ont rapidement embrayé. Et, à leur suite, des citoyens. C’est le cas à Farciennes où, ce jeudi matin, six familles avaient déjà fait savoir qu’elles étaient volontaires.