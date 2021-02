Depuis la crise sanitaire, les jeunes sont parfois déboussolés. Leurs journées se résument à regarder un écran d’ordinateur. Ils ne voient plus leurs amis. Les liens sociaux sont coupés.

Cependant, ils veulent se rendre utiles. C’est pour cette raison que de plus en plus de jeunes s’inscrivent au sein des mouvements de jeunesse dans les partis politiques. Entre le mois de novembre et janvier, la Fédération des jeunes socialistes de Charleroi a comptabilisé (...)