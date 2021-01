Les castors, à Aiseau-Presles, sont au taquet pour accueillir les enfants pendant les vacances de carnaval., note Achille Verschoren, le directeur du centre dans un communiqué.

En effet, pour les congés de Noël et de Nouvel An, la ferme des Castors a accueilli une ribambelle d'enfants - dans le respect des mesures sanitaires. "Pas question de tergiverser, tout le staff, préalablement préparé, s’est adapté et à suivi, à la lettre, les mesures. Les parents, qui ont conduit leurs enfants, ont eux aussi participé volontairement au respect de ces mesures. Cette escapade était nécessaire, les enfants ont un réel besoin d’évasion, de courir, de gambader, de s’amuser de faire de nouvelles expériences, de nouvelles connaissance, de forger leur propre personnalité et surtout de prendre un bon bol d’air à l’extérieur."

La ferme des Castors, vaste domaine de plusieurs hectares, comprend des aires de jeux sous l’appellation "Castorland". "Magnifique espace parsemé, de toutes parts, de mobilier de jeux, château fort, balançoires, toboggans, cabanes, etc… encourageant l’expression et la créativité. La ferme des Castors est entourée, dans un rayon de 360 degrés, de bois, de champs, de prairies… et est traversée par la petite rivière « la Biesme » et ses méandres. C’est la campagne en pleine nature."

Renseignements et inscriptions : www.castor.be/stages ou par e-mail : info@castor.be - par tél.: 071/76.03.22 - fax: 071/76.03.22