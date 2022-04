Trois ans après la dernière édition, la Fête de la Bière revient à Gosselies. Marche gourmande, concerts et dégustations de bière sont au programme dans un lieu unique.

Le 23 avril 2022, la Fête de la Bière , événement phare dans l’année gosselienne, se déroulera dans un lieu tout à fait différent: le site du chocolatier Bruyerre.

Sous l’impulsion d’une équipe de bénévoles issus des Guides et Scouts de Gosselies, plus de 30 bières locales sont proposées ainsi que 5 concerts de groupes carolos.

Après trois ans d’attente, suite à la pandémie de Covid, l’événement fait également peau neuve avec une marche organisée dans Gosselies. Au programme, découverte de micro-brasseries avec dégustation de 10 galopins de bières.

Après cette marche, ce sera le lancement des concerts dès 17h30. Une affiche 100% gosselienne.

Elise, membre des Guides de Gosselies, ouvrira le bal à 17h30. Elle sera suivie à 18h30 par Edith, également membre des Guides et demi-finaliste de la saison 9 de The Voice Belgique .

The Head Banging Bald’s assurera la suite, avant qu’Iris, demi-finaliste de Belgium’s got talent, prenne le relais.

Le dernier show sera assuré par DJMika.

L’entrée est gratuite avant 19h, au prix de 5€ après 19h. Tout le programme de la journée est à retrouver ici .

Adresse: 34, rue François Léon Bruyerre, 6041 Gosselies.

Un événement relancé en 2018

Après des années d’arrêt, l’ASBL des Guides et Scouts de Gosselies a décidé de relancer en 2018 sa fête. Un événement lors duquel des centaines de personnes goûtent une des trente bières locales tout en écoutant, entre amis, des groupes carolos.

D’années en années, les Tchots et les Carolos répondent présents à cet événement. Près de 1.000 personnes sont attendues chaque année. Et l’ensemble des bénéfices est reversé au profit des locaux guides et scouts de la rue Belyn.