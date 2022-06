Dans la région de Charleroi, si la métropole draine les efforts et les regards, la commune de Fontaine-l’Évêque a décidé de ne pas être en reste. Les rendez-vous, évidemment gratuits, sont lancés au Centre culturel, sur la place de la Wallonie. Vendredi 17, dès 17 h 30, se suivront, sur scène, Cancrenote, un concert de l’Académie de musique, le groupe Armless Skaters et, enfin, DJ Tam. Samedi 18, dès 18 heures, ce sera des reprises des années 1990 puis On Prend l’Air, Hollywood Bowl et Blues Band K-Pax.

Sur Châtelet, enfin, en dehors du cadre officiel du Conseil de la Musique, le châpiteau dressé sur la place de l’Hôtel de Ville abritera, le 17 juin, à 19 h 30, Abbey Road et Achtung Babies ; le 18 juin, à 19 h 30, place aux groupes Shut In et Sneakers. Enfin, le 19, à 11 heures, les musiciens de l’Académie Maurice Guillaume offriront un récital.