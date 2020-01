Les syndicats français sont en grèves depuis le 5 décembre 2019 contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement du président Emmanuel Macron, qui veut imposer un système "à points".

Mais après 45 jours, la perte financière pour les salariés atteint des plafonds inquiétants : "en France, les indemnités de grève n'existent pas", explique le secrétaire régional de la FGTB Charleroi & Sud-Hainaut, Vincent Pestieau. "Il y a deux traditions différentes au niveau du syndicalisme. La situation française, c'est un taux d'affiliation assez bas, autour des 10% de la population active, il n'y a donc pas de constitution de grosses caisses de grève qui permettent d'assurer pendant un laps de temps aussi important. Ces caisses (qui permettent de rémunérer les salariés grévistes, NdlR) se constituent donc autour des luttes." Contrairement à la Belgique, où le taux d'affiliation de 50% permet aux syndicats de se constituer de véritables "trésors de guerre" qui permettent de rémunérer les salariés durant les jours de grève.

C'est pourquoi la FGTB Charleroi & Sud-Hainaut a décidé d'organiser un souper solidaire à la Maison des Huit Heures, à Charleroi. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la caisse de grève de la CGT, l'équivalent "syndicat rouge" en France. Une centaine de personnes sont attendues ce vendredi 24 janvier, à 18 heures, et un permanent de la CGT en profitera pour faire le point sur la grève en France, le projet de réforme des pensions, les revendications des syndicats, et l'état des lieux après 45 jours d'actions.

"La lutte française est la même que celle qui nous a occupé sous le ministre Bacquelaine dans le gouvernement MR-NVA : le système à points veut allonger les carrières et diminuer le montant des pensions", note Vincent Pestieau. "Ici, la réforme a été mise de côté pour l'instant, mais on sait tous que s'il y a constitution d'un nouveau gouvernement fédéral, elle pourrait très bien réapparaître. Et aujourd'hui, en France, le mouvement syndical a besoin de tous les soutiens, notamment financiers, pour compenser les salaires perdus."