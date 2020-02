Selon le secrétaire fédéral de la FGTB, la base s’impatiente suite aux incidents de Gilly.

Dix jours après les violences policières de Gilly sur les lieux d’une manifestation antifasciste, le front commun FGTB-CSC n’a toujours pas reçu de réponse du bourgmestre.

Le point avec le secrétaire fédéral de la FGTB de Charleroi-Thuin, Vincent Pestieau.

Vous êtes toujours en attente d’éclaircissements ?

"En effet. Nous ne savons toujours pas pourquoi la police a lancé un assaut contre nos militants pacifiques. La question a été posée au bourgmestre : nous voulons qu’il nous explique comment cela a pu arriver, et qui a pris cette responsabilité !"

Une enquête a été demandée par Paul Magnette…

"Oui. Dix jours ont passé depuis lors. Nous allons encore prendre patience mais, je ne le cache pas, la base commence à trouver le temps long. Si ça perdure, le front commun se réinvitera à l’hôtel de ville !"

Où en est votre plainte collective ?

"Nous sommes en train de la finaliser avec la CSC et les victimes qui ont tenu à s’y associer. Une autre plainte individuelle a été déposée par le jeune militant CSC qui s’était fait ouvrir le crâne à coups de matraque !"

Comptez-vous donner des suites politiques aux événements ?

"Bien sûr. Avec mon homologue de la CSC Fabrice Eeklaer, nous explorons par exemple la piste du dépôt d’un projet de résolution au conseil communal pour que la ville se déclare antifasciste. Et refuse à l’avenir la tenue de tout congrès ou rassemblement d’extrême droite qui menacerait la sécurité ou l’ordre publics."

Vous avez aussi fait état d’une évocation de ces violences dans le cadre de la commémoration du massacre de 1886 ?

"Cette année, ces commémorations du 27 mars à Roux prendront une dimension particulière. Elles marquent le souvenir de l’émeute meurtrière dans laquelle la police et l’armée avaient abattu 19 grévistes, dont une majorité de jeunes. Ces événements ont donné lieu à l’ouverture d’une commission parlementaire inédite, qui a elle-même débouché sur l’abolition du travail des enfants et la fin du paiement du travail en nature. Près de 140 ans plus tard, l’actualité montre que des manifestations continuent à mal se passer avec les forces de l’ordre : nos libertés syndicales sont attaquées, nous sommes victimes de provocations, voire de véritables agressions. À titre personnel, j’avais toujours eu jusque-là d’excellentes relations avec les policiers communaux !"

Il y a des actualités qui vous réjouissent ?

"Le succès de notre manifestation de la semaine dernière à Bruxelles, ainsi que le chèque de 5 851 euros que notre fédération et son centre d’études Cenforsoc ont offert à la caisse de grève de la CGT française après un repas solidaire à la Maison des Huit Heures."

Dans le quartier Left Side, les travaux de construction de la FGTB tower avancent comme vous voulez ?

"Ils respectent le calendrier. Huit des dix étages sont déjà érigés. Le chantier doit se clôturer au 1er trimestre 2021, le transfert des activités se fera l’été suivant, en juillet-août."