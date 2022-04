Dans un futur plus ou moins proche, le rond-point du Marsupilami pourrait disparaître pour laisser place à un parc. Le parc Hiernaux, au-dessus du R9, s'étendrait alors pour relier l'UT d'un côté, le centre commercial Ville2 de l'autre, et permettre une ouverture vers le stade Mambourg. Le bouwmeester de la ville de Charleroi et le SPW sont en train de rédiger des fiches pour demander des fonds européens FEDER afin de réaliser cette vision.

Federico Pedrini était chef de projet en 2020 sur le "masterplan Mambourg", qui détaille ces changements important visant à intégrer le futur campus et la Cité des Métiers dans le tissu urbain.