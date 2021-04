Ce mercredi, on sent à Charleroi que "quelque chose" se prépare, avec une forte présence policière dans les rues. C'est bien évidemment le passage de la Flèche wallonne, cette mythique course cycliste, qui s'élancera du Dôme à 11 heures.

La course empruntera les rues suivantes, sur le territoire carolo:

Charleroi:

• Rue Piges-au-Croly.

• Rue du Roton.

• Rue de Lodelinsart.

• Rue de la Broucheterre.

• Square Yernaux.

• Boulevard Dewandre.

• Boulevard Joseph II.

• Boulevard De Fontaine.

• Boulevard Audent.

• Rond-Point des Sciences.

• Rue Willy Ernst.

• Avenue Général Michel.

• Boulevard Zoé Drion.

• Boulevard Dewandre et Square Yernaux.

• Grand’Rue.

Montignies-sur-Sambre

• Chaussée de Namur.

Gilly

• La Chaussée impériale.

• Les Quatre Bras de Gilly.

• Chaussée de Fleurus.

Les rues seront interdites à la circulation pour le passage de la course, et on peut déjà apercevoir une forte présence policière pour prévoir un encadrement du parcours (les rassemblements sont interdits), faire la circulation le moment venu, et pour évacuer celles et ceux qui n'auraient pas respecté l'interdiction de stationner, entrant en vigueur ce matin à 5 heures.