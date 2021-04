On le sait, la course cycliste de la Flèche wallonne débutera ce mercredi 21 avril au Dôme de Charleroi. Vers midi, ce mercredi, la course passera sur l'entité de Fleurus.

Les autorités communales ont dès lors décidé d'annoncer les perturbations au niveau de la circulation routière et des sorties d'écoles.

"La course arrivera de Châtelineau par la Chaussée de Fleurus et remontera toute la Chaussée de Gilly pour arriver au rond-point du Vieux-Campinaire. Elle poursuivra son trajet vers la route du Vieux-Campinaire jusque Farciennes où elle empruntera la rue du Wainage, tronçon compris de Farciennes jusque Wanfercée-Baulet. Enfin, elle quittera Fleurus via la route de Namur à Lambusart en direction de Sambreville (Keumiée)", précise la ville dans un communiqué.

Dès lors, il faut s'attendre à des perturbations. Le stationnement sera interdit de 6 heures du matin à 13 heures, et la circulation sera interrompue de 10h30 à 13 heures sur les rues suivantes :

Chaussée de Gilly (N29), de la rue du Taillis Pré jusqu'au rond-point du Vieux-Campinaire ;

Route du Vieux-Campinaire (N568), du rond-point du Vieux-Campinaire jusque Farciennes ;

Rue du Wainage (N912) à Lambusart, tronçon compris entre Farciennes jusque Wanfercée-Baulet ;

Route de Namur (N912), tronçon compris entre Lambusart et Sambreville

Les écoles du Vieux Campinaire (Pirmez) et Notre-Dame seront aussi perturbées, puisque la course passera à midi sur la chaussée de Gilly. "Une sortie des classes par l'avenue des Nations Unies est par conséquent préconisée", conclut la ville, invitant les directions d'écoles à prendre les dispositions nécessaires.