"Cela fait depuis 2012 que Charleroi n’accueillait plus un événement cycliste de cette ampleur, hormis le bref passage du Tour de France en 2019. Or la Ville de Charleroi et le cyclisme, c’est une grande histoire d’amour. Départ du Tour de France, passage du Giro, de nombreux départs de la Flèche wallonne : les amateurs de la « Petite reine » ont souvent été gâtés dans nos contrées, en termes d’événements. Notre ville regorge de vrais passionnés de ce sport, mais aussi de pratiquants qui, chaque week-end, arpentent les rues, guidon à la main", se réjouissent l'échevin des Sports Karim Chaïbaï et le bourgmestre Paul Magnette par voie de communiqué. "Les champions ont aussi fait l’histoire du cyclisme à Charleroi. Comment ne pas penser à Pino Cerami, vainqueur d’étape au Tour de France, de Paris- Roubaix et… de la Flèche wallonne ?"

Ce retour d’une des plus belles courses du printemps cycliste au calendrier UCI World Tour, la Flèche Wallonne, marquera le passage de la classique ardennaise dans la métropole carolo pour la 29e fois de son histoire. Ce sera pour le 21 avril 2021.

Les conditions sanitaires liées à la pandémie de covid-19 font, qu’à ce stade, la course se déroulerait vraisemblablement à huis clos. "Le cyclisme étant une grande fête populaire, ce serait évidemment mieux de vivre ça tous ensemble au village-départ et au bord de nos routes. Mais c’est déjà une bonne chose que le cyclisme international soit de retour dans notre ville. J’espère que c’est la première étape et que la Flèche wallonne repartira plus souvent depuis Charleroi", espère l’échevin des Sports.

A ce stade les modalités et itinéraires de la course sont en discussion, notamment avec les forces de l’ordre. Plus d’informations suivront donc bientôt, promet la Ville de Charleroi.