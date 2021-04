Voilà déjà 9 ans que la classique cycliste n’est plus passée par Charleroi. Pour ce retour dans la première ville wallonne, c’est un départ original qui sera donné ce 21 avril prochain. En effet, le gratin mondial s’est donné rendez-vous pour un départ à l’intérieur du Dôme après la présentation des équipes. "Les conditions liées à la crise sanitaire font que le public ne pourra assister à cet événement sur place, pas plus que dans les rues de la ville où les rassemblements de masse restent interdits," nous communique-t-on. Néanmoins, il sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Flèche wallonne : https://www.facebook.com/FlecheWallonne

Même en période de pandémie, cette course cycliste reste une vitrine de choix pour être exposé au monde entier. "Le retour de cet événement à Charleroi replace notre ville au cœur du cyclisme international, elle qui a brassé un grand nombre de passages du Tour de France, du Giro ou encore 29 départs de la Flèche wallonne. Les plus grands champions du cyclisme international seront présents pour cet événement qui attire plus de 500.000 téléspectateurs en moyenne en Belgique et qui est diffusé dans le monde entier."

Pour l’échevin des sports Karim Chaïbaï c’est une grande chance. "Je suis très heureux d’avoir pu attirer grâce au bourgmestre, Paul Magnette, le départ de la Flèche wallonne à Charleroi, après neuf années d’absence. Nous espérons que ce partenariat durera dans le temps et que nous serons amenés à vivre cette course avec nos concitoyens de l’intérieur, dans le futur, quand les conditions sanitaires le permettront. Nous pouvons nous réjouir d’attirer un événement sportif qui sera suivi dans plus de 190 pays."

L’itinéraire

Les 25 équipes professionnelles s’élanceront donc du Dôme à 11h15 pour le départ fictif. Le peloton empruntera les rues suivantes sur le territoire de Charleroi :

A Charleroi : Rue Piges-au-Croly / Rue du Roton / Rue de Lodelinsart/ Rue de la Broucheterre / Square Yernaux / Boulevard Dewandre / Boulevard Joseph II/ Boulevard De Fontaine / Boulevard Audent/ Rond- Point des Sciences / Rue Willy Ernst / Avenue Général Michel/ Boulevard Zoé Drion/ Boulevard Dewandre - Square Yernaux / Grand’Rue ;

A Montignies-sur-Sambre : Chaussée de Namur

A Gilly : La Chaussée impériale, Les 4 Bras de Gilly et Chaussée de Fleurus

Afin que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, des règles de sécurité seront d’application. Les véhicules ne pourront emprunter le circuit que dans le sens de la course. Des signaleurs seront également placés à chaque carrefour afin d’indiquer le sens de la circulation.

Le stationnement sera interdit dès 5h du matin sur le site de départ et dès 8h dans les rues empruntées par la course. La circulation sera bloquée cinq minutes avant le passage des coureurs (OU sur injonctions des représentants de la Zone de Police) sur tout le parcours.

Par ailleurs, et compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19, la course se déroulera à huis clos. Les autorités communales invitent les spectateurs à privilégier la télévision ou les autres moyens de communication pour suivre l’événement, la présence tout le long du parcours étant interdite.