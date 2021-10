, précise l'Aquascope.

Des pommes et des poires, il y en aura plus de 4,5 tonnes, de 30 à 40 variétés différentes. La saveur des fruits d’autrefois, ces variétés anciennes qui reviennent au goût du jour, sera aussi de la partie. Toutes les variétés peuvent être goûtées sur place.

Ambiance « marché », avec à la Cantine de l’Aquascope, pâtisseries, rabotes, avisances, feuilletés aux pommes, sandwichs, soupe potimarron pommes et « Bar normand » : pommeau, cidre, poiré, poire-cognac, calvados… mais aussi vin chaud « maison » aux agrumes et aux épices et jus de pomme chaud au miel et à la cannelle. Du jus sera pressé minute, avec démonstration. Des professionnels seront aussi présents pour répondre aux questions, donner des conseils, pour la plantation, le greffage ou la taille des arbres fruitiers.

Un jeu pour les familles, autour du thème de la pomme, sera aussi proposé. En plus de l'accès gratuit au site (au lieu de 7,50€) qui est proposé ces deux journées festives.