Au lieu de se finir le dimanche 23 août, la Foire de Charleroi a été prolongée jusqu'au dimanche 29 août. Il vous reste donc une semaine pour aller visiter la foire, plus petite que d'habitude et décentralisée à la place Destrée à Gilly (6060) en raison des travaux à la ville haute de Charleroi.

Auto-tamponneuses, palais des glaces, montagnes russes, pêche au canard, pommes d'amour, tire-pipes et bien sûr croustillons... Les forains promettent de quoi s'amuser pour les petits et les grands. A l'occasion de la prolongation, la Foire de Charleroi propose un concours sur Facebook pour gagner trois grandes peluches et un ticket pour chaque attraction.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire sur la foire.