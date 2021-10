Après Bruxelles, Liège, Gand, Hornu et Hasselt, c’est au tour de Charleroi d’accueillir un nouveau dispensaire pour animaux de la Fondation Prince Laurent. Cela est désormais possible après, qu’à l’initiative d’Alicia Monard, échevine du Bien-être animal, le collège communal a approuvé une convention de mise à disposition de locaux communaux de la Ville de Charleroi.

Au sein du bâtiment situé à la rue Dewiest, 96 à Jumet il sera possible à des personnes et des familles précarisées de la région de prendre soin de leur animal en leur offrant des soins dignes quelles que soient les ressources de leur propriétaire. "Nous sommes très nombreux à apprécier la compagnie d’un ou plusieurs animaux. Eux aussi nécessitent attention et soins pour la préservation de leur santé. Grâce au concours de la Fondation Prince Laurent, des soins de qualité pourront tout prochainement être prodigués aux animaux de compagnie dont les propriétaires ont des ressources limitées. En tant qu’Echevine en charge du bien-être animal, je me réjouis d’accueillir ce dispensaire sur le territoire de Charleroi," explique Alicia Monard.

De son côté, l’Echevin des Bâtiment, Xavier Desgain se réjouit d’un tel partenariat qui a abouti à la signature d’une convention. "Elle va permettre la réaffectation d’un bâtiment communal à une cause qui tient à cœur de beaucoup de Carolos. Elle participe aussi d’une logique de rationalisation et de centralisation du patrimoine immobilier de Charleroi à laquelle je tiens particulièrement."

Pour rappel, la Fondation Prince Laurent vient en aide, depuis près de 25 ans, aux personnes précarisées en offrant gratuitement des soins vétérinaires de grande qualité tant préventifs (la vaccination, la stérilisation), que curatifs notamment par des interventions chirurgicales.

Concrètement, deux vétérinaires, un agent d’accueil et une personne de la Fondation assureront les permanences à raison de deux jours par semaine dans un premier temps. Les jours de permanence seront fixés sous peu et la structure ouvrira ses portes dans le courant des prochaines semaines.