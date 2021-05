En 2017, Gil avait déjà été condamné pour des coups et blessures sur sa compagne. Et ce 21 mai 2021, une nouvelle ligne s’ajoute à son casier judiciaire pour des faits remontant au 17 juin dernier. Ce jour-là, Gil a porté de nombreux coups à sa compagne : gifles, coups de poing, morsures, etc. Le quadragénaire s'est même permis de claquer la tête de son épouse au sol.

Détail inquiétant : Gil avait suivi une formation pour gérer sa violence à l’issue de sa première condamnation. Ce qui n’avait pas porté ses fruits. Ce dernier devra, durant 3 ans, cesser toute consommation d’alcool pour respecter son sursis probatoire.