L'émission de divertissement "La France a un incroyable talent" diffusée sur M6 en France et Plug RTL en Belgique viendra faire des castings dans la région de Charleroi.

Pour sa 15e édition et malgré son titre bleu-blanc-rouge, l'émission française d'Incroyable talent viendra auditionner les participants en Belgique. "Et nous serons bien sûrs présents à Charleroi, même si le lieu n'est pas encore arrêté", annonce la boîte de prod' Fremantle.

On sait déjà que le casting se fera chez nous dans la semaine du 23 au 29 mars 2020. Pour les dates exactes, les lieux, et l'itinéraire que suivra l'émission, ce sera annoncé dans un second temps. "En fonction d'où il y a des postulants, et combien, on adaptera notre itinéraire. Il y a même possibilité qu'on se déplace dans des communes alentours s'il y a suffisamment d'inscrits, ou au domicile ou lieu de répétition du groupe si besoin", précise la production. "Chanteurs, artistes circassiens, danseurs ou artistes aux facultés étonnantes, nos équipes sont à la recherche de pépites dans tout le pays."

Les candidats seront invités à présenter des numéros de deux minutes, avec la possibilité de continuer le tournage à Paris par la suite s'ils sont sélectionnés. Pour s'inscrire, il suffit de contacter illona.rzepecki@fremantle.com ou d'appeler le +33 1 46 62 39 94 (numéro français).

Deux artistes de Belgique ont déjà gagné les 100.000€ de prix sur les trois dernières saisons : l'humoriste et musicienne Laura Laune en 2017 et la Française habitant chez nous Le Cas Pucine avait remporté le cœur du jury avec son ventriloquisme en 2019.