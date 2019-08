Le nouveau député wallon Christophe Clersy (Ecolo) vient d’obtenir des précisions sur le coût de l’exploitation de la nouvelle ligne de bus entre l’aéroport de Charleroi et la gare SNCB de Fleurus, via la station de Gosselies Madeleine et la gare de chemin de fer de Luttre : dans une réponse à sa question écrite, le ministre sortant Carlo Di Antonio (CDH) indique que l’estimation fait état d’une dépense annuelle de 3,03 millions d’euros, soit un peu plus de 58 200 euros par semaine. Ce montant n’inclut pas l’amortissement des investissements pour l’achat du matériel roulant ni les aménagements d’infrastructure.

À ce stade, [...]