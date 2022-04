Les supporters des zèbres ne parleront bientôt plus du Mambour mais de la Zebrarena, nom du futur stade en projet sur le site des AMS Nord à Marchienne. Il s’agira plus exactement d’une enceinte multifonctionnelle, dont l’usage dépassera le foot. Comme l’a relayé le conseiller PTB Roberto D’Amico dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, des riverains s’inquiètent du sous-dimensionnement de la capacité de parking. Il est prévu de créer 1 800 emplacements pour voitures et 70 pour les cars.