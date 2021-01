"Nous sommes 33, et à la fin de l'année 2021 on devrait être 31, au mieux. Normalement, on devrait être 40 magistrats de parquet", note le procureur du Roi au parquet de Charleroi, Vincent Fiasse. "Pour les trois dernières places de magistrat que j'ai ouvertes, je n'ai eu personne."

Au tribunal de première instance du Hainaut (Charleroi-Mons-Tournai), la présidente Monique Levecque donne un écho similaire : "on manque de personnel, on travaille avec 80% du cadre légal, et je trouve déjà que le cadre est sous-évalué par rapport aux besoins de nos dossiers." Pour elle, la justice n'attire plus autant qu'avant.