La Nouvelle Gazette nous apprend, dans son édition de mercredi, que le procureur du Roi de Charleroi, Vincent Fiasse, a ouvert un dossier à charge de Caroline Taquin, suite à l'enterrement d'un transporteur connu de la région le 4 avril dernier, où près de 200 camions avaient fait une haie d'honneur au défunt malgré les mesures de confinement.

Il faudra encore que l'enquête avance avant de déterminer si et ce que la justice reproche exactement à la bourgmestre de Courcelles, détaille le procureur. Ce jour-là, elle avait autorisé l'hommage au défunt, en rappelant les règles de sécurité. Sur place pourtant, de nombreuses personnes ont pu observer que la distanciation était loin d'être respectée. Caroline Taquin signalait, à l'époque, que d'après elle il n'y avait eu aucun débordement et que les règles sanitaires avaient été respectées. La bourgmestre a également été vue au cimetière, ce jour-là, où plus des 15 personnes autorisées étaient rassemblées.

Par contre, en parallèle, les participants à cet hommage doivent aussi être sanctionnés. Ceux qui auront pu être identifiés recevront un PV de 250€, et risquent des poursuites si ce n'était pas leur première incartade.